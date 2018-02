De oude media zijn de schuld. Sowieso. Altijd

U weet het: traditionele media zijn een aflopende zaak. Langzaam, partijdig, vergrijsd, verdorven. Zij melden alleen nog wat ze van pas komt. Dus trekken ze steeds minder lezers en kijkers – de prijs van hun achterlijkheid en arrogantie. Gelukkig hebben deze inzichten, bekend van shockbloggers en sociale media, alweer geruime tijd een stem in de volksvertegenwoordiging.

Traditionele media, zegt Denk-gezicht Kuzu, zijn de poortwachters van de gevestigde orde. Traditionele media, zegt Baudet (FvD), vormen een mediakartel en zijn, in het geval van de publieke omroep, „stuitend eenzijdig”. Traditionele media, zei Wilders in de campagne van 2017 tegen buitenlandse journalisten, zijn onbetrouwbaar: „Jullie moeten je Nederlandse collega’s niet geloven.”

Zo zit kritiek op traditionele media voortaan in het gereedschapskistje van ‘nieuwe’ politici. Ze kunnen niet meer zonder. Bijzonder is wel de dubbelzinnigheid die zij hierbij van zichzelf accepteren. Zo noemde Baudet Nieuwsuur vorig jaar een „vooringenomen links kutprogramma”. Hetzelfde Nieuwsuur dat naam maakte met scoops over de VVD, zijn electorale concurrent: de Teevendeal leidde in 2015-2017 tot het gedwongen vertrek van Opstelten (VVD), Teeven (VVD), Van Miltenburg (VVD) en Van der Steur (VVD).

Twee weken terug onthulde nog zo’n verwerpelijk traditioneel medium, deze krant, dat Marleen Barth, PvdA-fractievoorzitter in de senaat, huurverlaging voor zichzelf had bepleit. Haar man was afgezet als burgemeester van Wassenaar. Hij bedong een geheime toeslag en een gecontinueerd verblijf in de ambtswoning, waarna Barth daarvoor huurkorting vroeg. Geen ‘nieuwe’ politicus die NRC verwijten maakte.

Deze week onthulde nog zo’n vreselijk traditioneel medium, de Volkskrant, op indrukwekkende wijze dat minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) loog over een ontmoeting in Poetins datsja in 2006. Geen ‘nieuwe’ politicus die de Volkskrant verwijten maakte.

Ontregelend was dit wel. Aan de ene kant al die gretige kritiek op traditionele media. Aan de andere kant traditionele media die verreweg de meeste recente affaires met landelijke politici uit gevestigde partijen initieerden: het vertrek van al die VVD’ers over de Teevendeal, Marleen Barth (PvdA) over zichzelf, Halbe Zijlstra (VVD) over een bijna-datsjabezoek.

Zo leveren juist traditionele media ‘nieuwe’ politici de beste brandstof voor verzet tegen de gevestigde orde. Traditionele media die door dezelfde ‘nieuwe’ politici verketterd worden. Je denkt: misschien moeten traditionele media eens terug praten – maar daar zijn ze natuurlijk te netjes voor.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.