De buitenaardse grot van Answer Code Request

Op zijn tweede album Gens lijkt het alsof AnswerCode Request, Patrick Gräser, een andere planeet verkent, donker en sprookjesachtig tegelijk. Rust en emotie overheersen op de opvolger van Code. Langgerekte warme synthesizertonen boven subtiel stotterend krekelgetsjirp roepen de sfeer op van een buitenaardse grot waarin nieuw leven ontwaakt in intro ‘Gens’. Qua geluid put Gräser uit zijn jeugd begin jaren negentig: je hoort invloeden uit IDM, Britse raves, jungle en Detroit-techno. Het zit hem in het geluid van oude synthesizers, gebroken beats of blikkerige politiestemmen. Maar het tempo is traag, slepend en het geluid kraakhelder. De bas, subtiel en warm als een donzen deken, geeft de nummers een aangename organische kwaliteit. Op zijn beste momenten (zoals in ‘knbn2’) doet Gens denken aan de onderwaterwereld van Drexciya, Steffi’s World of The Waking State. Maar het mist in vergelijking net die details die je daar blijven verrassen.

Dance Answer Code Request Gens ●●●●●