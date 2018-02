Dag 6 Winterspelen: Ter Mors wint goud op de 1.000 meter

In beeld: Ter Mors viert haar gouden medaille Foto Jerry Lampen/ANP Foto Jerry Lampen/ANP Foto Koen van Weel/ANP Foto Phil Noble/Reuters Foto John Sibley/Reuters

Wüst baalt van negende plek "Ik hoopte op iets speciaals, maar dat heb ik niet kunnen laten zien. Ik baal er wel van", aldus Ireen Wüst na afloop van de 1.000 meter tegenover persbureau ANP. De winnares van het goud op de 1.500 meter en het zilver op de 3.000 meter werd op de kilometer slechts negende. "In de 1.500 meter zat de winst in de laatste ronde. Daar ging ik nu ook voor. Maar het verval was net even te veel. Helaas had ik net niet meer de benen om nog een keer vol aan te trappen", zegt Wüst. Later in het olympisch schaatstoernooi komt Wüst nog in actie op de ploegenachtervolging. Daar wil ze de titel prolongeren die ze vier jaar geleden met het Nederlandse team behaalde. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we voor goud gaan."

Gebalde rechtervuist De rechtervuist gebald naar de lucht, felle blik langzaam overgaand in een lach. Alsof Jorien ter Mors meteen al wist dat haar duizend meter de winnende was, terwijl er na haar nog vier ritten moesten komen. Maar niemand kon haar tijd van 1.13,56 meer verbeteren. Lees hier het verslag van NRC-sportredacteur Maarten Scholten over de gouden race van Ter Mors.

Ter Mors: 'Perfecte race' Jorien ter Mors weet niet wat er nog beter had gekund aan haar winnende 1.000 meter. "Het was gewoon een perfecte race, denk ik", zei ze na afloop tegen de NOS. De olympisch kampioene voelde naar eigen zeggen van tevoren al dat een zege erin zat. "De eerste week dat we hier waren voelde ik me al supersterk. Dan bouw je vertrouwen op. Daarna was mijn testrace ook nog eens goed." En dat terwijl Ter Mors in november nog een rugblessure opliep. "Ik heb veel risico genomen met mijn rug", zei ze tegen de NOS. "Veel krachttraining gedaan, soms zelfs drie keer in de week. Dat heeft zich uitbetaald."

Vijfde goud voor Nederland Na de winst van Jorien ter Mors op de 1.000 meter staat de teller voor Team NL op vijf gouden medailles, allemaal gewonnen bij het schaatsen. Nederlandse schaatsers hebben alle tot nu toe verreden afstanden gewonnen: 1.000 meter (vrouwen): Jorien ter Mors

1.500 meter (vrouwen): Ireen Wüst

1.500 meter (mannen): Kjeld Nuis

3.000 meter (vrouwen): Carlijn Achtereekte

5.000 meter (mannen): Sven Kramer

De uitslag van de 1.000 meter Schaatsen 1.000m vrouwen . Jorien ter Mors OR 1.13,56 . Nao Kodaira 1.13,82 . Miho Takagi 1.13,98 4. Brittany Bowe 1.14,36 5. Vanessa Herzog 1.14,47 6. Marrit Leenstra 1.14,85 7. Karolina Erbvanova 1.14,95 8. Heather Bergsma 1.15,15 9. Ireen Wüst 1.15,32 10. Ida Njatun 1.15,43

GOUD VOOR TER MORS! Jorien ter Mors wint de 1.000 meter! Het is haar derde gouden medaille. Marrit Leenstra en Heather Bergsma komen niet in de buurt van de tijd van Ter Mors. WOW! Jorien ter Mors pakt het goud voor @TeamNLtweets 🎉! Niemand die aan haar Olympisch record kan tippen. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/OPu5rzu8lk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 14 februari 2018

Ook Kodaira haalt het niet, medaille voor Ter Mors zeker Ook Nao Kodaira verbetert de tijd van Ter Mors niet: ze rijdt naar de tweede tijd op 0,26 seconde. De Nederlandse is zeker van een medaille. Nu nog één rit: Heather Bergsma en Marrit Leenstra.

Takagi rijdt tweede tijd De Japanse Miho Takagi rijdt de tweede tijd. Ze is 0,42 seconde langzamer dan Ter Mors. Nog twee ritten te gaan.

De finish van Ter Mors WAT EEN TIJD! Ter Mors rijdt een Olympisch record! 1:13,56. #PyeongChang2018 #OS2018 #Olympics pic.twitter.com/OakdDperfT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 14 februari 2018

De top vijf met nog drie ritten te gaan 1. Ter Mors (Ned), 1.13,56 (OR)

2. Brittany Bowe (VS), +0,80

3. Ireen Wüst (Ned), +1,76

4. Ida Natjun (Noo), +1,87

5. Zhang Hong (Chi), +2,11

Ter Mors in olympisch record naar de leiding Jorien ter Mors rijdt een olympisch record: 1.13,56! Ze pakt de leiding en duikt 1,76 seconde onder de tijd van Wüst. De Amerikaanse Brittany Bowe leidt lange tijd in de race tegen Ter Mors, maar moet uiteindelijk 8 tienden van een seconde toegeven. Zij staat nu tweede.

Titelverdedigster Zhang komt niet aan tijd Wüst De Chinese titelverdedigster Zhang Hong lijkt de tijd van Wüst te gaan verbeteren, maar maakt in de laatste rondde een misslag. Daardoor komt ze aan de finish 0,35 seconde tekort: derde. Nu staat Jorien ter Mors aan de start.

We gaan verder Het ijs in Gangneung is gedweild, de 1.000 meter gaat verder. Nog drie ritten en dan is de beurt aan Jorien ter Mors.

Wüst ruim boven Olympische recordtijd Hoe moeten we de kansen van Wüst inschatten? Misschien is deze vergelijking een indicatie: Wüst zit met haar tijd zo'n anderhalve seconde boven het olympisch record van 1:13,83. En het ijs in Gangneung is snel: tot nu toe werden er al tien nieuwe OR's gereden. Wüst zelf was met een 1:13,33 overigens ook al eens flink sneller op de 1.000 meter.

Het is dweilpauze De 1.000 meter is halverwege - acht ritten gereden, acht ritten te gaan. Nu dweilen. De top vijf: 1. Ireen Wüst (Ned), 1.15,32

2. Ida Natjun (Noo), +0,11

3. Yu Jing (Chi), +1,04

4. Kim Hyun-yung (ZKo), +1,04

5. Nikola Zdrahalova (Tsj), +1,11

Wüst eerste, maar haalt ze het podium? Is de tijd van Wüst goed genoeg voor het podium? NRC-sportredacteur Frank Huiskamp, ter plaatse in Pyeongchang, betwijfelt het: frankhuiskamp Frank Huiskamp @nrc Aardige tijd hoor, die 1.15,32 van Wüst. Maar daar ga je het podium niet mee halen. Dat weet zij ook. #Olympics 14 februari 2018 @ 10:16 Volgen

Wüst rijdt 1.15,32: voorlopig eerste Ireen Wüst heeft haar 1.000 meter achter de rug. Haar 1.15,32 is voorlopig goed voor de eerste plaats, ruim een seconde voor de Tsjechische Nikola Zdrahalova. De volgende Nederlandse is Jorien ter Mors in de twaalfde rit. . @Ireenw komt over de finish met een tijd van 1:15,32! #PyeongChang2018 #OS2018 #Olympics pic.twitter.com/3ahoQ4YC0M — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 14 februari 2018

Ergste windvlagen Gangneung voorbij De wind in het Gangneung Olympic Park, waar de 1.000 meter voor vrouwen bijna gaat beginnen, is weer wat gaan liggen. Enkele van de tenten van de organisatie die eerst uit voorzorg waren gesloten, zijn weer in bedrijf. Dat meldt persbureau ANP. Alleen toeschouwers met een kaartje voor een van de wedstrijden in het Olympic Park - schaatsen, curling en ijshockey bijvoorbeeld - mogen het terrein op. Alle anderen worden geweerd.

Startvolgorde 1.000 meter Rit 1: Michelle Uhrig (Dui)

Rit 2: Karolina Bosiek (Pol) en Nikola Zdrahalova (Tsj)

Rit 3: Jerica Tandiman (VS) en Francesca Bettrone (Ita)

Rit 4: Ireen Wüst (Ned) en Yvonne Daldossi (Ita)

Rit 5: Yu Jing (Chi) en Judith Dannhauer (Dui)

Rit 6: Tian Ruining (Chi) en Jekaterina Ajdova (Kaz)

Rit 7: Kim Hyun-yung (ZKo) en Ida Njatun (Noo)

Rit 8: Kaylin Irvine (Can) en Angelina Golikova (OAR)

Rit 9: Gabriele Hirschbichler (Dui) en Park Seung-hi (ZKo)

Rit 10: Arisa Go (Jap) en Heather McLean (Can)

Rit 11: Natalia Czerwonka (Pol) en Zhang Hong (Chi)

Rit 12: Jorien ter Mors (Ned) en Brittany Bowe (VS)

Rit 13: Hege Bokko (Noo) en Huang Yu-ting (Twn)

Rit 14: Miho Takagi (Jap) en Karolina Erbanova (Tsj)

Rit 15: Vanessa Herzog (Oos) en Nao Kodaira (Jap)

Rit 16: Marrit Leenstra (Ned) en Heather Bergsma (VS)

1.000 meter op punt van beginnen Over tien minuten begint op de Gangneung Olympic Oval de 1.000 meter bij de vrouwen. Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Ireen Wüst verschijnen voor Nederland aan de start.

