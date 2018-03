Politie wil vervolging van Israëlische premier Netanyahu

De Israëlische politie heeft justitie aanbevolen premier Netanyahu te vervolgen voor corruptie. Netanyahu zou giften hebben aanvaard in ruil voor gunsten en gepoogd hebben een krant te beïnvloeden. De Likud-leider heeft de beschuldigingen in een televisietoespraak ontkend. De politie vermoedt dat de premier betrokken was bij twee zaken: het zogenoemde Dossier 1000 en Dossier 2000. In de eerste zaak wordt hij ervan beticht tussen 2007 en 2016 voor 1 miljoen shekel (230.000 euro) aan luxe geschenken te hebben aanvaard van Hollywood-magnaat Arnon Milchan en de Australische zakenman James Packer in ruil voor politieke wederdiensten. Dossier 2000 draait om de beschuldiging dat Netanyahu de op een na grootste krant van het land, Yedioth Ahronoth, probeerde te beïnvloeden. (NRC)