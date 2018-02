CBS: grootste groei economie in tien jaar

De Nederlandse economie kende in 2017 de grootste groei in tien jaar. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg vorig jaar met 3,1 procent ten opzichte van 2016. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van de cijfers over het laatste kwartaal van 2017.

De groei is te danken aan meer investeringen (6 procent) en meer export (5 procent) dan in 2016. Ook besteedde de Nederlandse consument gemiddeld 1,8 procent meer.

In een reactie zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes dat een groeiende economie het mogelijk maakt om uitdagingen zoals energie- en klimaattransitie en de hoge kosten van de zorg te kunnen betalen. “Maar uiteindelijk willen we natuurlijk vooral dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken.”

Maurice Limmen, voorzitter van vakbond CNV noemt de cijfers mooi, maar merkt op dat niet iedereen meeprofiteert van de groei. “De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een van de redenen dat de lonen maar niet stijgen, oordeelde onlangs ook nog eens De Nederlandsche Bank, en dat mensen steeds meer blijven hangen in onzeker werk. Werkgevers ontlopen de verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook die mensen blijven maar aan de kant staan.”

Meer banen en vacatures

Het aantal banen in Nederland is het afgelopen kwartaal het meest toegenomen sinds 2008. Ook waren er meer vacatures terwijl de werkloosheid daalde. Hierdoor is er voor het eerst in negen jaar tijd weer sprake van een gespannen arbeidsmarkt, meldt het CBS in een ander rapport.

Het aantal werklozen daalde met 29.000 naar 398.000. Het aantal vacatures steeg met 14.000 naar 227.000. Voor iedere openstaande vacature waren afgelopen kwartaal gemiddeld 1,8 werklozen per direct beschikbaar. Op het dieptepunt, in 2014, lag dit aantal op 7,1.

Zo’n 57.000 banen zijn er in het afgelopen kwartaal bijgekomen. Het CBS registreerde vorig kwartaal ruim acht miljoen banen, het hoogste aantal ooit.

Groei uitzendbranche het grootst

De helft van deze banen was te danken aan de uitzendbranche. Daar deed zich de grootste groei voor met 24.000 nieuwe banen. De bedrijfstak handel, vervoer en horeca groeide met 14.000 banen. In zowel de zorg als de zakelijke dienstverlening kwamen er 11.000 werkplekken bij. In andere branches bleef het aantal banen relatief stabiel.

Het aantal werknemers met een vaste baan steeg in het afgelopen kwartaal met 112.000 ten opzichte van een jaar eerder. Ook groeide het aantal flexwerkers met 63.000. Alleen het aantal zelfstandigen daalde met ongeveer duizend.