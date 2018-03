Popster Maan en Rotterdams Philharmonisch op 5 mei-concert

Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, bariton Bastiaan Everink en de zestienjarige topvioliste Noa Wildschut treden op tijdens het jaarlijkse 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Hiermee sluiten ze samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, onder leiding van gastdirigent Antony Hermus de viering van Bevrijdingsdag af.

Het thema van de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei is dit keer verzet. In aanloop naar het concert spreken de artiesten van het 5 mei-concert met voormalige verzetsstrijders en veteranen over het thema vrijheid. Ze doen hiermee inspiratie op voor hun optreden op de Amstel.

Het concert is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1. (ANP)