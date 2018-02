Amsterdamse wethouder informeerde raad niet over nevenfunctie

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (Sport, VVD) heeft de Gemeentewet overtreden door zijn nevenfunctie als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie niet vooraf te melden aan de gemeenteraad. Dat blijkt uit een onverwachte verklaring die hij woensdagmiddag in de Amsterdamse gemeenteraad aflegde naar aanleiding van vragen van NRC.

Van der Burg meldde de gemeenteraad dat „het onder mijn verantwoordelijkheid niet goed [is] gegaan”. Volgens de wethouder is een brief die hij eerder aan de raad had willen sturen „door een computerstoring” nooit verzonden. „Ik baal daar enorm van, want ik ben een procedurefreak en voorstander van transparantie”, aldus Van der Burg.

Van der Burg werd op 30 november 2017 door de Atletiekunie tot voorzitter benoemd en zou een medewerker pas op 20 december opdracht hebben gegeven om een brief te sturen aan de gemeenteraad. Dat die brief nooit is aangekomen, daar kwam Van der Burg naar eigen zeggen pas dinsdag achter, na vragen van NRC.

Volgens de wet moet „het voornemen” een nevenfunctie te aanvaarden aan de raad worden gemeld. Dus ook zonder computerstoring zat Van der Burg fout, erkende hij zelf tegenover de raad.

Nevenfuncties aanvaarden

In de Gemeentewet staat ook dat een wethouder geen nevenfuncties mag aanvaarden „waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap”. De gemeente Amsterdam heeft onder verantwoordelijkheid van sportwethouder Van der Burg in het verleden subsidie verleend aan de Atletiekunie. Hoe groot die subsidie was, wist de gemeente woensdagmiddag nog niet te melden.

Volgens Van der Burg zelf heeft hij het aannemen van het voorzitterschap van de Atletiekunie met de rest van het college besproken. Hij benadrukte dat zijn aantreden ook in het nieuws was, en zichtbaar voor de hele raad. Ook heeft hij wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) naar eigen zeggen vooraf gevraagd om zich bezig te houden met besluiten over atletiek. „Dus daar bemoei ik me niet mee”, aldus Van der Burg.

Ivens bevestigt dit tegenover NRC. „Als er iets speelt bij een atletiekvereniging neem ik het over.” Maar Van der Burg blijft verantwoordelijk voor het sportbeleid en de hele sportbegroting, inclusief atletiek. Ivens heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt. „Atletiek is niet te scheiden van de sportbegroting.”