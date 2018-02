30 jaar cel voor dubbele ‘hotelmoord’ Arnhem

De man die in maart 2017 in een hotel in Arnhem twee mensen vermoordde, is veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Ook werd de René de L. opnieuw veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, zo oordeelde de rechter in Arnhem woensdag.

Het is na levenslang de zwaarste straf die in Nederland kan worden opgelegd. De rechter oordeelde dan ook dat de L. zich schuldig heeft gemaakt aan een gepland en ernstig misdrijf. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM had dertig jaar cel met dwangverpleging tegen de L. geëist.

Messteken

De 71-jarige Benny Peters en de 73-jarige Willy van den Heuvel werden in maart vorig jaar dood aangetroffen in het Arnhemse hotel Rembrandt. De slachtoffers waren door messteken om het leven gebracht.

Twee dagen na de moorden werd de L. gearresteerd. De L. was gevlucht uit een tbs-kliniek in Almere waar hij al tien jaar werd behandeld. Op het mes dat werd aangetroffen bij de lichamen van de slachtoffers, werd DNA gevonden dat een match opleverde met de veroordeelde. Ook werd er bloed van de slachtoffers op zijn kleding aangetroffen.

Gewelddadige fantasiën

Volgens het OM heeft de L. gezegd dat hij steeds vaker dacht aan het plegen van een moord. Hij kampte al jaren met gewelddadige fantasieën en de kans op herhaling zou groot zijn. Volgens de rechtbank bevonden de Arnhemse slachtoffers, de enige aanwezigen, zich “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”.

De L. zat in 2017 al tien jaar vast in de Oostvaarderskliniek na een poging tot moord in 2006. Daar werd hij behandeld voor antisociaal gedrag en agressieve gedachten. Op 15 maart keerde hij na werkzaamheden buiten de kliniek niet terug.