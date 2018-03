Zwartrijders

Ik zit in een Rotterdamse tram. Bij een halte roept de bestuurder om: „Let op! Bij de volgende halte staan controleurs, dus voor iedereen die geen geldig vervoersbewijs heb, je ken er nu nog uit.” Her en der staan mensen vlug op en sprinten, met een dankbare blik naar de bestuurder, de tram uit. De achterblijvers kijken geërgerd. De deuren sluiten, de tram rijdt weer verder en de bestuurder roept vrolijk om: „Zo. Die zijn we kwijt, opgeruimd staat netjes.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl