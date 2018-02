‘Zuma moet van ANC binnen 48 uur opstappen’

Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), de regeringspartij van Zuid-Afrika, heeft Jacob Zuma 48 uur de tijd gegeven om op te stappen als president. Dat melden internationale persbureaus en de nationale omroep SABC dinsdagochtend.

Het ANC vergaderde maandag urenlang over de positie van Zuma. De 75-jarige president staat ter discussie omdat hij wordt beschuldigd van fraude en corruptie. In de afgelopen twee weken kwam het ANC meermaals bijeen om te overleggen over Zuma’s positie, het staatshoofd stelde de zogeheten state of the nation vorige week uit.

Zuma zou in de loop van dinsdagochtend zijn geïnformeerd over het besluit van zijn partij, maar zijn woordvoerder was dinsdagochtend onbereikbaar voor commentaar, schrijven de persbureaus. Volgens Reuters weigerde Zuma maandag al op te stappen. Als dat inderdaad zo is, moet het Zuid-Afrikaanse parlement hem met een motie van wantrouwen uit zijn functie ontheffen. De oppositie heeft al aangegeven zo’n motie in te willen dienen. Het aftreden van de president is dan niet langer een interne aangelegenheid voor het ANC.

De nieuwe partijleider van het ANC, Cyril Ramaphosa, stelde bij zijn aantreden in december 2017 dat hij een einde zou maken aan de corruptie.

In december koos het ANC de opvolger van partijleider Jacob Zuma. De president hangt als een molensteen om diens nek.

Zakenvrienden

De recente kritiek op Zuma betreft vooral zijn innige band met de Indiase broers Gupta. De president zou de drie zakenmannen staatscontracten hebben toegespeeld en invloed hebben gegeven op de benoeming van kabinetsleden.

Eerdere beschuldigingen van corruptie tegen Zuma stammen uit de jaren negentig. De voormalig anti-apartheidsstrijder zou smeergeld hebben aangenomen bij een grote wapendeal. Ook haalde de president zich de woede van Zuid-Afrikanen op de hals toen bekend werd dat de dure verbouwing van zijn huis betaald was uit de staatskas.

Het staatshoofd, sinds 2009 aan de macht in Zuid-Afrika, ontkent alle beschuldigingen.