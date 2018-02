Weer lekkage bij zoutfabriek AkzoNobel

Zoutproducent AkzoNobel in Hengelo is er niet in geslaagd het lekkende ondergrondse leidingennetwerk in de omgeving van de zoutfabriek in Hengelo op tijd te vervangen. Door tegenslagen is het karwei niet eerder dan eind maart klaar, laat een woordvoerder van AkzoNobel weten.

AkzoNobel, sinds 2016 onder verscherpt toezicht van het Staattoezicht op de Mijnen (SodM) vanwege de vele lekkages, had beloofd dat zich vanaf eind 2017 geen lekkages meer zouden voordoen. Vorige week dinsdag echter kwam er door een lek 20 kuub brak water (met ongeveer tien procent zout) in een sloot in Enschede terecht.

AkzoNobel heeft in het gebied tussen Enschede en Hengelo op een diepte van anderhalve meter onder de grond meer dan honderd kilometer leiding liggen voor de aan- en afvoer van (pekel-)water tussen de boorputten en de fabriek.

Tijdens een druktest begin december bleek een deel van de vernieuwde leidingen en koppelingen ondeugdelijk. Die buizen moeten opnieuw worden vervangen, volgens de woordvoerder. Hij spreekt van een tegenvaller en een hoop extra werk.

Oude leidingen die buiten gebruik hadden moeten worden gesteld, zijn daardoor langer in gebruik. In een van die pijpen is vorige week dinsdag een lek ontstaan. Tijdens de reparatie is de productie tijdelijk teruggebracht.

Volgens de woordvoerder zijn de tegenslagen begin december gemeld aan toezichthouder SodM. Vrijdag is er een gesprek geweest tussen SodM en AkzoNobel over het nieuwe lek. Het verscherpt toezicht blijft tot de problemen zijn opgelost, zegt een woordvoerder van SodM. De een na laatste lekkage dateert van juli vorig jaar. Toen stroomde 250 kuub water met kalk, gips en pekel het land op en een sloot in, vlakbij het fabrieksterrein.

Verontwaardiging en moedeloosheid heersen in de buurtschap Twekkelo waar de leidingen liggen. D66-gemeenteraadslid Vic van Dijk uit Enschede die in het gebied woont, zegt er „heel moe” van te worden. „AkzoNobel doet een belofte, maar houdt zich er niet aan.” De lekkages kunnen vooral schadelijk zijn voor de vegetatie in het gebied.