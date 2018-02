Wat is het ijshockeytoernooi zonder NHL-sterren waard?

De aanhoudende vragen over het ontbreken van ’s wereld beste ijshockeyers op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang worden Tony Granato even te veel. „Hou op, wat weet ik daar nu van?”, verzucht hij, zijn armen ten hemel rijzend. „Ik ben een coach en was niet betrokken bij de besluitvorming.”

Vanzelfsprekend heeft de 53-jarige hoofdcoach van het Amerikaanse olympische ijshockeyteam een mening, en die wil hij best geven, maar verlang van hem geen duiding van het proces dat tot de breuk tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de leiding van de Noord-Amerikaanse National Hockey League (NHL) heeft geleid. Daarover heeft hij mixed feelings. Persoonlijk betreurt Granato de absentie van ijshockeyers uit ’s werelds sterkste competitie, maar hij ziet als coach ook graag talent ontbolsteren. En die gelegenheid krijgen veel hongerige spelers in Zuid-Korea.

Het olympische ijshockeytoernooi bij de mannen begint woensdag 14 februari. Hier vind je het complete wedstrijdschema.

De setting is een theaterzaal in Pyeongchang, waar het Amerikaanse ijshockeyteam een persbijeenkomst belegt. Terwijl buiten een gure wind de temperatuur steeds dieper onder het vriespunt jaagt, ontpoppen Granato en zijn 25 spelers zich tot warme gesprekspartners. En dat het veelvuldig over de NHL gaat, begrijpen ze maar al te goed. Ook zij zijn verbaasd over hun aanwezigheid op de Winterspelen. Dat hadden deze ijshockeyers een jaar geleden nog voor onmogelijk gehouden.

Verbod voor NHL-spelers

Troy Terry, met 20 jaar de jongste van de olympische ploeg, was zelfs boos dat de NHL-spelers werd verboden naar Pyeongchang te gaan, vertelt hij. Hoe kon dat nu worden besloten? Weg kansen voor de Amerikaanse ploeg. Maar ook de liefhebber in hem was verongelijkt. Wat stelt het olympisch ijshockeytoernooi dan nog voor? En nu moeten niet de grote jongens, maar hij, rookie van de nationale ploeg, de vaderlandse eer verdedigen. Zelfs nu Terry in Pyeongchang is gearriveerd en er een olympische accreditatie om zijn nek hangt, is hij amper aan dat idee gewend.

Zijn bevordering tot olympiër windt een van de grote Amerikaanse talenten enorm op. Zijn uitverkiezing komt ook op een perfect moment. Terry staat als speler van een collegeteam (Denver University) op het punt tot de NHL toe te treden. Hij is in de draft gekozen door Anaheim Ducks en denkt misschien al komend seizoen naar Californië te verhuizen. Nu kan Terry op de valreep nog naar de Olympische Spelen. De ironie van die situatie bevalt hem wel.

Granato, die vier geleden op de Spelen in Sotsji als assistent-coach met de NHL-sterren werkte, begrijpt het standpunt van de NHL en zijn 31 clubeigenaren – stuk voor stuk miljardairs – wel. Die runnen een ijshockeybedrijf en zien middenin het seizoen een vertrek van hun duurbetaalde spelers, ter gelegenheid van een olympisch feestje, als een risicovolle onderneming. Granato: „Je moet zes, zeven wedstrijden je belangrijke spelers missen en dan is het afwachten of ze zonder blessures terugkeren en nog van waarde kunnen zijn in de play-offs.”

Traditionele fee

In tegenstelling tot de voorgaande vijf Winterspelen – de ijshockeyprofs debuteerden in 1998 in Nagano – kwamen IOC en NHL niet tot overeenstemming over de financiële voorwaarden waaronder de beste ijshockeyers voor de Spelen konden worden vrijgekocht. In tegenstelling tot de vorige twee olympische steden, Vancouver en Sotsji, heeft de NHL weinig belangen bij Zuid-Korea. Het is ver reizen, een land zonder ijshockeycultuur en een markt met voor ijshockey beperkte zakelijke mogelijkheden, heetten voor NHL de belangrijkste argumenten te zijn om op de rem te trappen. Over de traditionele fee van het IOC voor de NHL werd deze keer geen overeenstemming bereikt. Het verschil tussen vraag en aanbod is niet wereldkundig gemaakt; alleen dat volgens het IOC de NHL drastisch overvroeg.

Een terugkeer van de NHL-ijshockeyers naar de Spelen lijkt na Pyeongchang niet groot. Vice-president Bill Daly van de NHL liet zich in de Amerikaanse media al ontvallen Beijing als volgende olympische stad commercieel geen interessante plaats te vinden. Pas als de Spelen terugkeren naar Noord-Amerika valt er over een herintreding van de topijshockeyers te praten, liet hij zich ontvallen.

De verminderde gretigheid van het IOC om de NHL-ijshockeyers te lokken, heeft deels te maken met zijn stabiele financiële situatie. In 2014 heeft het IOC de tv-rechten tot en met 2032 voor 7,65 miljard dollar (6,25 miljard euro) verkocht aan de Amerikaanse zender NBC. Overvraging van vergoedingen door de NHL ziet het IOC als het toebrengen van een te grote krater in die berg geld.

Hoewel een opstand is uitgebleven, zijn de ijshockeyfans niet blij met de devaluatie van het olympische ijshockeytoernooi. Vooral in Canada, dat na de toelating van NHL-spelers in 1998 drie van de vijf gouden medaille heeft gewonnen, wordt hard gegromd. Sportcolumnist Jack Todd van de krant Montreal Gazette riep zelfs op tot een heuse boycot van de NHL.

Hij wil dat supporters tijdens de Winterspelen geen wedstrijden bezoeken, de tv voor ijshockey op zwart zetten, geen merchandising kopen en niet de website van de NHL aanklikken. Hij noemde zijn actie ‘Go dark on NHL’. Lege tribunes en minder inkomsten zal de pasja’s van de NHL leren, denkt Todd.