Wanbetaler Suriname verliest VN-stemrecht

Suriname heeft voorlopig geen stemrecht meer binnen de Verenigde Naties (VN) omdat het land achterloopt met betalingen. Dat bevestigt de VN na berichtgeving van de krant De Ware Tijd. Uit een verklaring blijkt dat Suriname 117.402 dollar (ongeveer 95.000 euro) moet betalen om weer te mogen stemmen.

Artikel 19 van het VN-verdrag stelt dat een lidstaat zijn stemrecht verliest als er meer dan twee jaar aan contributie openstaat. Alleen als het land kan aantonen dat hier gegronde redenen voor zijn, gaat de sanctie niet in. Lidstaten mogen als ze op de zwarte lijst staan wel vergaderingen blijven bijwonen.

De totale schuld van Suriname ligt volgens de VN op 826.000 dollar (668.000 euro). Daarnaast zijn onder meer de Centraal Afrikaanse Republiek, Libië en Jemen voorlopig hun stemrecht verloren. Ook Venezuela staat op de lijst met de grootste achterstand: het land moet 25 miljoen dollar betalen om weer te mogen stemmen.

