VVD-jongeren: Zijlstra staat voor joker

De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, vindt dat Halbe Zijlstra (VVD) in het Kamerdebat deze dinsdagmiddag met een heel goed verhaal moet komen wil hij kunnen aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. „Oet-, oet- en oet-dom”, zegt JOVD-voorzitter Splinter Chabot over de leugen van Zijlstra. „Zo’n verhaal verzinnen om stoer te doen, dat kun je je niet permitteren. Liegen mag niet. Als ik dat als voorzitter deed, kon ik mijn spullen pakken.” Toch wil Chabot het Kamerdebat afwachten voor hij wil zeggen of minister Zijlstra volgens de JOVD moet opstappen.

Ook de jongerenafdeling van coalitiepartij CDA is kritisch. Lotte Schipper van het CDJA noemt het filmpje waarin Zijlstra liegt over zijn aanwezigheid in de datjsa „tenenkrommend”. Ze zegt: „Als je zo’n hoge positie hebt, moet je het goede voorbeeld geven. Je moet een politicus kunnen vertrouwen.”

Lees ook het interview waarin Zijlstra de hoop uitspreekt minister te kunnen blijven: Halbe Zijlstra ‘wil niet half zwevend naar Lavrov’

Kevin Brongers, voorzitter van de Jonge Democraten (D66) noemt de uitspraken van Zijlstra „buitengewoon onhandig”.

Zowel Schippers als Brongers wacht, net als hun collega van de JOVD, het debat af voor ze zich uitlaten over de positie van Zijlstra. Schipper, ter verdediging van Zijlstra: „Hij deed het wel voordat hij minister was, dat maakt het wel iets anders.”

Publicist Jort Kelder, vriend van Mark Rutte en zelf partijloos, vindt dat Halbe Zijlstra niet kan aanblijven als minister. „Nee, helaas en hard, maar dit beperkt de slagkracht van Nederland.” Verkassen naar een ander ministerie is een mogelijkheid, zegt Kelder, vertrekken is beter. „Les één: nooit liegen.”

Oud-fractievoorzitter en oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bert deVries (CDA) heeft een soortgelijke les: „Ik heb altijd gezegd: alles wat je zegt in de politiek moet waar zijn. Maar het is niet zo dat alles wat waar is, gezegd moet worden.”

Volgens De Vries heeft Zijlstra zijn eigen geloofwaardigheid „op geweldige manier” ondermijnd. Of dat betekent dat de minister moet opstappen, laat De Vries in het midden. „Ik vind dat hij zichzélf die vraag zou moeten stellen.”