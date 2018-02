Vriendin voormalig president Zuid-Korea veroordeeld tot 20 jaar cel

Choi Sun-sil, een vriendin van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye, is veroordeeld tot twintig jaar cel voor machtsmisbruik, omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dat oordeelde een rechtbank in Seoul dinsdagochtend, meldt persbureau Reuters. De topman Shin Dong-bin, van het bedrijf Lotte Group is veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar voor omkoping.

Volgens de rechtbank misbruikte Choi haar nauwe banden met de president voor eigen gewin. Ze gebruikte haar invloed om geld af te dwingen bij grote bedrijven. Daarnaast is ze veroordeeld voor het ontvangen van steekpenningen van de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en Lotte Group. Het conglomeraat is een van Korea’s grootste familieconcerns met onder meer hotels en warenhuizen. Choi en een medewerker van voormalig president Park zouden bedrijven onder druk hebben gezet om geld te doneren aan stichtingen en bedrijven van Choi.

Eerder werd Choi al veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat ze een prestigieuze universiteit onder druk had gezet om haar 20-jarige dochter toe te laten als student, terwijl haar schoolresultaten niet voldeden.

Corruptieschandaal

De rechtszaak maakt deel uit van een groot corruptieschandaal waardoor president Park in maart 2017 moest aftreden. Kort daarna werd ze gearresteerd op verdenking van corruptie. Lee Jae-yong, een topman van Samsung werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Lee zou de ex-president en Sun-sil Choi omgerekend zo’n 34 miljoen euro aan steekpenningen hebben betaald om zo steun te krijgen voor een omstreden fusie. Lee werd vorige week vervroegd vrijgelaten omdat zijn gevangenisstraf in hoger beroep werd opgeschort.