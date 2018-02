Volg hier dag vijf van de strafzaak tegen Willem Holleeder

Het is waarschijnlijk een van de meest besproken details uit de verklaringen van Astrid Holleeder: het moment dat haar broer Willem een pistool op het hoofd van het zoontje van Sonja zette. Volgens Willem Holleeder is het ‘een smerige leugen’. “Ik hou van die kinderen.”

Op de vijfde dag van de strafzaak tegen Willem Holleeder ondervraagt de rechtbank de Amsterdamse onderwereldkoning voornamelijk over zijn eerdere verklaringen tijdens het proces. Hierbij gaat het om Holleeders reacties op getuigenissen van zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vrouw Sandra den Hartog. Ook zal hij reageren op de audio-opnames die zus Astrid maakte van hun gesprekken.

Vanochtend vertelde Holleeder aan de rechter dat hij het moeilijk heeft met het feit dat zijn zussen een verklaring tegen hem hebben afgelegd. Hij noemde het ‘een smerige streek’. ‘De Neus’ beaamde de woorden van rechtbankvoorzitter Frank Wieland ‘dat geld de as is waar alles om draait’.

Holleeder stelt dat zijn oudste zus Sonja tegen hem is opgezet door zijn jongste zus Astrid. “Astrid heeft alles in elkaar gezet omdat ze uit is op geld.” In het verhaal van Holleeder was zijn jongste zus altijd al een buitenbeentje. “Op een gegeven moment wilde zij ook geld, auto’s en klokkies. Nu heeft ze geld. Ik hoop dat ze er gelukkig van wordt.”

Lees ook over de familievete van de Holleeders en waarom de zussen Sonja en Astrid Holleeder tegen hun broer getuigen.

Geconfronteerd met de verklaringen van zijn zussen reageert Holleeder bij tijd en wijle onrustig en klinkt er ergernis door in zijn stem. Afgelopen vrijdag werd hij ook al emotioneel toen hij sprak over zijn zus Sonja van wie hij naar eigen zeggen nog altijd houdt.

Vandaag is de laatste dag van de eerste serie verhoren. Komende maandag begint de rechtbank met het horen van Sonja Holleeder. Bereikt het verhoor vandaag een eerste climax? Verslaggever Jan Meeus doet verslag vanuit de rechtszaal.

Tweets by jmeeus12

NRC houdt een audiovisueel dossier bij over de zaak tegen Holleeder.