Vijfsterrenbeweging – fulminerend tegen graaiende politici – is nu zelf in opspraak

Juist de politieke beweging in Italië die zich met veel tamtam heeft gekeerd tegen op geld beluste politici van het ‘oude bestel’ is, met nog ruim twee weken te gaan tot de verkiezingen, in opspraak geraakt wegens een financieel schandaal.

De Vijfsterrenbeweging (M5S) beroemt zich erop dat het de belastingbetalers geld teruggeeft. De salarissen en onkostenvergoedingen voor parlementariërs zijn veel te hoog, vindt zij. Daarom verplichten afgevaardigden zich om de helft van hun salaris en het niet-gebruikte deel van hun vaste onkostenvergoeding te storten in een stimuleringsfonds voor kleine bedrijven. Meer dan 23 miljoen euro is de afgelopen vijf jaar overgemaakt, meldt M5S op een eigen site.

Een tv-programma is dat eens gaan vergelijken met de cijfers hierover van het ministerie van Economische Zaken. Die komen lager uit – Italiaanse media spreken over een verschil van zeker één miljoen euro. Ontdekt werd dat mensen hebben gesjoemeld: ze maakten het geld over, maakte een scan daarvan en zetten die op de site, maar maakten daarna gebruik van de mogelijkheid om een overschrijving binnen 24 uur te herroepen.

Financieel verschil

Eerder deze maand werd duidelijk dat twee prominente M5S-parlementariërs, onder wie fractievoorzitter Cecconi, dit hebben gedaan. Hun kandidatuur kan niet meer ongedaan worden gemaakt, maar zij hebben moeten beloven hun zetel neer te leggen als ze worden gekozen.

Maandagavond onthulde het tv-programma dat het financiële verschil zo groot is dat meer mensen deze truc moeten hebben gebruikt. Lijsttrekker Luigi Di Maio, die hoopt op 4 maart van zijn protestpartij de grootste van het land te maken, roept tegen beter weten in dat het echte nieuws is dat er 23 miljoen is overgemaakt en dat zo zevenduizend bedrijven iets hebben kunnen opzetten. Maar La Repubblica verwoordde dinsdagmorgen het gevoel van veel Italianen, ook onder de aanhang van M5S: „Er is nu ontdekt dat ze niet zo anders dan de anderen zijn wanneer er geld op tafel ligt.”