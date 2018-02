Van Kerkhof profiteert van valpartijen en wint zilver

Yara van Kerkhof heeft de zilveren medaille gewonnen op de 500 meter shorttrack. De 27-jarige is de eerste Nederlandse vrouw die een medaille wint op de Olympische Spelen op het onderdeel shorttrack.

In de finale lag de tweevoudig Nederlands kampioen lang op de vijfde plek. Ook in de laatste ronde lukte het niet om haar tegenstanders in te halen. Totdat de Canadees Kim Boutin moest uitwijken en Elise Christie uit Groot-Brittannië ten val kwam, waardoor Van Kerkhof naar de derde plaats kon opschuiven. Na de race besloot de jury Choi Minjeong te diskwalificeren omdat ze Boutin hinderde en werd Van Kerkhof gepromoveerd naar de tweede plaats.

Ook in de halve finale, die eerder op de ochtend gereden werd, lag Van Kerkhof lang achterop. Door een valpartij van de Chinese Qu, die daarbij haar rivales hinderde, kon ze de eerste plaats overnemen. Haar overgebleven tegenstanders kwamen nog wel dichtbij, maar ze wist toch als eerste over de finish te komen en zich te plaatsen voor de finale.

In de kwartfinales hielp een valpartij Van Kerkhof eveneens op weg. De Nederlandse kwam al in de eerste bocht ten val door een duw van Marianne St-Gelais. Daarop werd de race herstart en kreeg de Canadese een straf. Van Kerkhof startte die tweede poging als tweede en gaf die positie niet meer af.