Banaan/havermoutreepjes

Het beste eten dat je kunt meegeven aan je kinderen is het eten dat je al in het weekend kunt maken, zo lijkt me. Scheelt weer tijd. Deze reepjes maak je in het weekend en kun je de rest van de week meegeven. Bovendien worden er geen suikers of zoetstoffen aan toegevoegd (mits je de chocolade eruit laat) en zorgt de havermout voor extra energie.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Hak de dadels fijn en prak de bananen glad met de pindakaas. Meng de dadels, met de pindakaas/banaan. Voeg de havermout, cornflakes, bloem en olie toe en meng tot een geheel. Als je de chocolade gebruikt, doe die er dan doorheen. Verdeel over een bakblik, dat je hebt voorzien van bakpapier. Druk met vochtige handen stevig aan. Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven. Haal eruit en laat alles even in het blik afkoelen. Zet dan een uurtje in de koelkast om verder op te stijven. Haal het er daarna uit, snijd in reepjes en eet op of verpak het. Als je de reepjes luchtdicht verpakt, blijven ze het langst goed.