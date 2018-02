SPD-leider Martin Schulz treedt per direct terug

De Duitse partijleider Martin Schulz van de SPD is dinsdag per direct teruggetreden. Volgens de voorzitter van de sociaaldemocraten is het tijd voor “vernieuwing” in de partij, schrijft Die Welt. De beslissing komt kort nadat duidelijk werd dat Schulz geen ministerschap op zich zou nemen in de nieuwe coalitie van bondskanselier Angela Merkel.

Het SPD-bestuur heeft op aanraden van Schulz unaniem de 47-jarige Andrea Nahles voorgedragen als zijn opvolger. Daarmee kan zij de eerste vrouw worden die binnen de SPD deze functie vervult. De partij moet tijdens een congres in april nog wel akkoord gaan met de benoeming. Tot die tijd is de huidige burgemeester van Hamburg en beoogde minister van Financiën Olaf Scholz plaatsvervangend voorzitter.

De SPD kampt met een interne strijd over de plannen om weer een coalitie te vormen met de conservatieve CDU van Merkel. De 464.000 partijleden van de sociaaldemocraten moeten nog instemmen met het regeerakkoord en de verdeling van de ministeries. Als dat niet gebeurt, moet Merkel een minderheidscoalitie vormen of, meer waarschijnlijk, moeten de Duitsers opnieuw naar de stembus.