Spaanse animatie maalt niet om stereotype meer of minder

Animatie Ted & het geheim van koning Midas Regie: Enrique Gato. In: 4 bioscopen (Engelse versie), 138 bioscopen (Nederlandse versie) ●●●●●

Rood hemdje, korte broek, grote ogen: archeologe Sara Lavroff ziet eruit als Lara Croft. Dat kan, want zij is een geanimeerd karakter. Hopelijk nemen archeologen geen aanstoot aan de manier waarop zij geportretteerd worden in de Spaanse animatiefilm Ted & het geheim van Koning Midas. Want er is ook nog Ted, die zich dan weer gedraagt als Indiana Jones, inclusief hoed met brede rand. En dat roodharige meisje met bril, dat moet dan wel de ambitieuze assistente van Sara zijn. Regisseur Enrique Gato maalt niet om een stereotype meer of minder. Als sidekick is er een vervelende mummie, die voor het eerst zijn opwachting maakte in Ted & de schat van de mummie (2013).

Het verhaal draait om het vinden van de halsketting van koning Midas, de mythologische figuur die alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Sara is bijna achter de vindplek en wordt achterna gezeten door een schurk die een soort wereldheerser wil worden dankzij het medaillon van Midas.

Een deel van het verhaal speelt zich af in een folkloristische versie van Spanje, waar de film ook gemaakt werd. Het is echter zeer de vraag of deze ondermaatse film kan concurreren met originelere en beter getekende animatie uit Amerika. Vermoedelijk niet.