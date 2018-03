Cheryl Maas: finale slopestyle had niet door moeten gaan

Cheryl Maas is maandag in de finale op het onderdeel slopestyle 23ste geworden. De snowboardster ging in beide runs onderuit. De finale werd geplaagd door harde wind. Om die reden waren de kwalificaties van zondag afgelast. Maas, die scores noteerde van 31,71 en 35,30 punten, vond het onverantwoord dat de finale doorging. „Iedereen landt op z’n kont. Het ging er nu meer om wie geluk had met de juiste weersomstandigheden.” Hoewel geen enkele snowboardster twee foutloze runs kon neerzetten, verdedigde skifederatie FIS het besluit de wedstrijd te laten doorgaan. „FIS zou nooit een wedstrijd houden als die niet veilig is”, meldde FIS in een statement. (ANP)