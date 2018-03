Goud voor Noorse Maren Lundby

De Noorse skispringster Maren Lundby heeft goud veroverd bij het skispringen. De 23-jarige Noorse behaalde na sprongen van 105,5 en 110 meter een puntentotaal van 264,6 en bleef daarmee de Duitse Katharina Althaus en de Japanse Sara Takanashi ruim voor. Althaus pakte zilver met 252,6 punten en Takanashi greep het brons met 243,8 punten. Lundby gold vooraf als de topfavoriete voor de eindzege. Het is de tweede keer dat het skispringen voor vrouwen onderdeel op de Olympische Spelen is. Vier jaar geleden in Sotsji won de Duitse Carina Vogt het goud. Vogt bleef nu steken op de vijfde plaats. (ANP)