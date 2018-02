Skiër Hirscher heeft zijn erelijst eindelijk compleet

De doem van de ontbrekende olympische titel is verdwenen. Marcel Hirscher heeft zijn gouden medaille eindelijk binnen. Zijn status als beste alpineskiër van deze tijd is eindelijk vervolmaakt; de Oostenrijker met Nederlands bloed heeft nu alle belangrijke prijzen gewonnen. Zijn eerste goud blonk weliswaar niet op de slalom, het onderdeel dat Hirscher al jaren domineert, maar op de combinatie, een mix van afdalen en slalommen. Een nummer laag in de ski-rangorde, maar dat deert Hirscher niet. Goud is goud.

Naar buiten toe bleef Hirscher altijd laconiek als verondersteld werd dat het ontbreken van een olympische titel een smetje op zijn nu al glansrijke carrière betekent. Telkens als hij eraan werd herinnerd, riposteerde de skiër dat hij natuurlijk graag goud op de Olympische Spelen wilde winnen, maar dat het hem niet dwarszat. Zo van: mooi als het lukt, maar het leven van sporter zonder goud blijft het waard geleefd te worden.

Gekarteld randje

Of Hirscher daarmee zijn ware gevoel vertolkte, is de vraag. Het kan ook een houding zijn geweest, want de Oostenrijker staat te boek als een hongerige sportman voor wie maar één ding telt: winnen. Vermoedelijk zal ook Hirscher gedacht hebben dat, naast het recordaantal van zes Kristallkugeln voor de winnaar van het allround wereldbekerklassement, zijn vier wereldtitels en de 55 wereldbekerzeges, olympisch goud niet mag ontbreken. Maar als hij dat al voelde, uitte de veelvraat op ski’s dat niet.

Hirscher won in Pyeongchang, dat was memorabel. Maar de omstandigheden waaronder de afdaling en slalom werden afgewerkt gaven de gouden medaille een gekarteld randje. De sterke wind in skicentrum Jeongseon, de dagen ervoor verantwoordelijk voor de afgelasting van zowel de afdaling (mannen) als reuzenslalom (vrouwen), beïnvloedde het wedstrijdverloop sterk. Een reeks skiërs, onder wie kanshebbers als de Italiaan Peter Fill of de Oostenrijkers Matthias Mayer en Vincent Kriechmayer woei omver, en anderen, onder wie de Noors Aksel Lund Svindal, besloten na de afdaling helemaal niet meer van start te gaan op de slalom. Te gevaarlijk, was hun oordeel.

De wind blies Hirscher niet weg. Hij bleef zowel letterlijk als figuurlijk fier overeind, al had hij als specialist op de technische nummers het voordeel dat de afdaling vanwege de slechte weersomstandigheden werd ingekort. Het barre weer tijdens de slalom leek geen vat op hem te hebben. Alsof Hirscher wilde uitdragen: wat er ook gebeurt en hoe beroerd de het weer ook is, ik zal zegevieren. En aldus geschiedde.

Hirscher was uitermate tevreden over zijn races. De afdaling was „waanzinnig” en de slalom „cool”. En vooruitblikkend met de innerlijke rust van een winnaar: „Nu verder knallen”, waarmee de skiër doelt op wat nog komen gaat, met zondag de reuzenslalom en donderdag de slalom. Zijn feestje in Pyeongchang is nog niet voorbij, wilde Hirscher maar zeggen.