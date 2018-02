Rusland wil adressendiplomatie van de VS beantwoorden met ‘Doodlopende Straat’

Wie bij de Amerikaanse ambassade in Moskou langs wil, moet straks mogelijk langs bij de Noord-Amerikaanse Doodlopende Straat 1. De gemeente Moskou bekijkt een voorstel van een Russische parlementariër om het huidige, neutrale postadres een politiek tintje te geven. Dat volgt op een besluit van Washington DC om een deel van de straat waaraan de Russische ambassade gelegen is, om te dopen tot Boris Nemtsov Plaza, naar de in 2015 vermoorde Russische oppositiepoliticus.

„Wij gaan geen bestaande straten hernoemen vanwege acute politieke wensen”, aldus initiatiefnemer Michaïl Degtjarjov, die bezweert dat Moskou als oude, historische stad, anders dan Washington DC geen last heeft van „pubercomplexen”. „Maar we zouden wel het postadres kunnen wijzigen naar een nu naamloze doodlopende straat, wat heel symbolisch zou zijn.” In reactie op het iniatitief riep een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade de Russen op om „wegen te zoeken voor een constructievere samenwerking”.

Het geografisch uitvechten van diplomatieke geschillen lijkt vooral een Amerikaanse hobby. Zo belandde de Chinese ambassade in Washington in 2014 bijna aan de Liu Xiaobo Plaza, naar de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar.

Eerder was de Sovjetambassade bijna gevestigd aan de Sacharovstraat, naar Andrej Sacharov, eveneens dissident en Nobelprijswinnaar.

Het Amerikaanse idee lijkt ingang te vinden bij andere overheden. Turkije kondigde deze week aan de straat van de Amerikaanse ambassade in Ankara de Olijftakstraat te nomen, naar het militaire offensief in het Noord-Syrische Afrin Afrin tegen de door de VS gesteunde Koerden.