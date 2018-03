Hof: rookruimtes in horeca niet meer toegestaan

Er mag niet meer gerookt worden in speciale rookruimtes in de horeca. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald. De uitzondering voor rookruimtes in de horeca is hiermee ongeldig verklaard. Het hof komt hiermee tegemoet aan de wens van Clean Air Nederland. Volgens het hof kunnen niet-rokers sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen. Ook zou het „onvermijdelijk” zijn dat werknemers die de ruimtes moeten opruimen aan de tabaksrook worden blootgesteld. Het hof oordeelde dat er geen veilige mate van blootstelling aan tabaksrook bestaat. (NRC)