Straatracende piloot Transavia mag niet ontslagen worden

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag de piloot die betrokken was bij een dodelijke straatrace in 2006 in Loosdrecht niet ontslaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. In de uitspraak staat dat de piloot zich „eenmalig extreem gevaarlijk” in het verkeer heeft gedragen. Hij is veroordeeld voor „veel te hard rijden in een omgeving waar dit echt niet kan”. Dat is een overtreding en geen misdrijf, stelt de rechtbank. Transavia wilde de piloot, die na zijn veroordeling op non-actief stond, ontslaan omdat „zijn gedrag onverenigbaar met zijn voorbeeldfunctie als piloot” zou zijn. (NRC)