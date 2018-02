Provincie Utrecht betaalt 64 miljoen voor Uithoflijn

De provincie Utrecht betaalt 64 miljoen euro extra voor de oplevering van de Uithoflijn in Utrecht. Daarmee wordt een deel van het tekort van 84 miljoen euro gedicht. Het resterende bedrag komt voor rekening van de gemeente, werd maandagavond besloten in een stemming.

De provincie reserveert nog eens 13,7 miljoen euro voor het geval er opnieuw onvoorziene kosten zijn. In januari maakten de gemeente en provincie Utrecht bekend dat de bouw van de tramlijn, tussen de universiteitscampus Uithof en Utrecht Centraal Station, 84 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland. De oplevering loopt ook flinke vertraging op. De tramlijn zou vanaf juli van dit jaar rijden, maar volgens de laatste inschatting kan dat pas vanaf december 2019.

De vertraging wordt onder meer veroorzaakt door de vele werkzaamheden rond Utrecht Centraal. In het stationsgebied moet een extra plaat in de fundering worden gelegd om de aanleg van het spoor mogelijk te maken.

Verdeelsleutel

Afgelopen vrijdag stapte gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) op vanwege de problemen met de tramlijn. Zij had Mobiliteit in haar portefeuille. Haar vervanger Pim van den Berg (D66) liet aan de Statenvergadering weten opnieuw in overleg te gaan met de gemeente over de bekostiging en voortgang van de bouw van de Uithoflijn. De gemeente betaalt nu 25 miljoen euro extra voor het ov-project, flink minder dan de provincie. Volgens de Provinciale Staten moet opnieuw worden onderhandeld over de verdeelsleutel.

De nieuwe tramlijn moet een van de drukste busverbindingen van Nederland vervangen. Tussen Vaartsche Rijn en de Uithof rijdt nu lijn 12, die door veel studenten wordt gebruikt. De trams die over de Uithoflijn gaan rijden, hebben een hogere capaciteit dan de bussen. Volgens de gemeente zullen in 2020, wanneer de tramlijn in gebruik moet zijn, dagelijks meer dan 60.000 reizigers het openbaar vervoer van en naar de Uithof nemen.