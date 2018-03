Politie wil vervolging van Israëlische premier Netanyahu

De Israëlische politie heeft justitie aanbevolen premier Netanyahu te vervolgen wegens corruptie. Volgens de politie heeft hij mogelijk giften aanvaard in ruil voor gunsten. Ook zou hij gepoogd hebben een krant te beïnvloeden. Netanyahu heeft de beschuldigingen in een televisietoespraak ontkend.

De politie vermoedt dat de premier betrokken is geweest bij twee zaken: het zogenoemde Dossier 1000 en Dossier 2000. In die eerste zaak wordt hij ervan beticht tussen 2007 en 2016 voor een miljoen sjekel (230.000 euro) aan luxe geschenken te hebben aanvaard van Hollywoord-magnaat Arnon Milchan en de Australische zakenman James Packer in ruil voor politieke wederdiensten. Het zou onder meer om champagne, sigaren en sieraden gaan.

Dossier 2000 draait om de beschuldiging dat Netanyahu de een na grootste krant van het land, Yedioth Ahronoth, probeerde te beïnvloeden. Hij zou aangeboden hebben om een belangrijke concurrent te schaden, de gratis krant Israel Hayom. Dat zou hij volgens de politie hebben willen doen door wetgeving te beïnvloeden. Als wederdienst vroeg de premier volgens de onderzoekers om positieve berichtgeving over hemzelf.

Ontkenning

De Israëlische premier heeft de beschuldigingen in zijn toespraak stellig ontkend. Hij zei zijn positie niet misbruikt te hebben “in ruil voor sigaren”. Israel Hayom zou door zijn politieke handelen niet benadeeld zijn, maar juist geprofiteerd hebben. Netanyahu is dan ook niet van plan terug te treden. De beschuldigingen zullen nergens toe leiden, zei hij. De premier trok ook de motieven van de onderzoekers in twijfel.

Of de zaak uiteindelijk voor de rechter wordt gebracht, is aan procureur-generaal Avichai Mandelblit.