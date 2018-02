Oudste ‘Nederlandse’ kunst opgevist uit de Noordzee

Het nieuws in het kort: Vissers hebben in 2005 en 2013 een versierd bizonbot en menselijke schedel uit de Noordzee opgevist.

Archeologen hebben bepaald dat het bizonbot en de schedel 13.500 en 13.000 jaar oud zijn. Daarmee zijn het de oudste kunst en oudste moderne mens (Homo sapiens) van Nederland.

De mensen die het bot versierden hoorden tot de laatste jagers uit de IJstijd.

De Noordzee is aan het einde van de laatste IJstijd nog een land met heuvels, dalen en rivieren. Ergens in dat landschap krast een jager met een scherpe vuursteen in een bizonbot. Hij of zij kerft zigzaggen. Eerst regelmatig en precies, later wat slordig.

In 2005 vist een kotter het bekraste bot van de Noordzeebodem op, ten zuidwesten van de ‘Bruine Bank’, op de grens van het Nederlandse deel van het continentaal plat. Verzamelaar Jan Glimmerveen krijgt het bot in bezit dankzij zijn goede contacten met vissers. Glimmerveen geeft Nederlandse archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden en Universiteit Leiden toestemming het bot te onderzoeken.

Het versierde bizonbot is 13.500 jaar oud, concluderen de archeologen dinsdag in Antiquity. Daarmee is dit het oudste stuk Steentijdkunst dat in ‘Nederland’ is gevonden. Het bot is ouder dan gegraveerde stenen die op het Nederlandse vasteland zijn gevonden.

Het versierde bizonbot past in een prehistorische trend waarbij dierlijke botten en versierd werden met gekerfde zigzaglijnen en visgraatmotieven. Op drie plekken in Europa zijn aldus versierde voorwerpen van ongeveer dezelfde ouderdom gevonden: een paardenkaak in Wales, een hertengewei uit Noord-Frankrijk en een elandengewei uit Polen. Op het Poolse gewei staat ook een abstract stokfiguurtje, dat geïnterpreteerd wordt als vrouw met gespreide benen.

De versieringen op het bizonbot bestaat uit rijen van drie parallelle zigzaglijnen

Foto Faculteit Archeologie Leiden



Het zóu kunnen dat deze voorwerpen werktuigen zijn geweest maar Luc Amkreutz, conservator prehistorie bij het RMO en eerste auteur van het artikel, acht een rituele functie waarschijnlijker. „Ik zou anders niet weten wat je met een versierde paardenkaak moet beginnen.”

Ook een schedel uit de Noordzee

De Leidse archeologen beschrijven in hetzelfde artikel ook een stuk schedel van 13.000 jaar oud uit de Noordzee. Beide Noordzeevondsten zijn aan de hand van koolstofisotopen gedateerd. Het schedelfragment is een deel van het linkerwandbeen, aan de zijkant van de schedel. Het schedelstuk is de oudste moderne mens (Homo sapiens) die op Nederlands grondgebied gevonden is. Alleen het schedeldakje van Neanderthaler ‘Krijn’ dat ook uit de Noordzee is opgevist is ouder: minstens 40.000 jaar oud.

Foto Rijksmuseum van Oudheden



„Deze bijzondere vondsten illustreren het enorme potentieel van de bodem van de huidige Noordzee”, zegt Wil Roebroeks. Roebroeks is hoogleraar archeologie aan de Universiteit Leiden, en niet bij het onderzoek betrokken. „Organisch materiaal uit deze periode is zeldzaam, laat staan menselijke resten.”

„Vondsten uit de Noordzee werden vroeger afgeschreven omdat de context van hun vindplaats niet bekend was”, zegt Luc Amkreutz. „Maar met nauwkeurige dateringen en materiaalonderzoek kunnen we laten zien dat de vondsten zélf al interessant zijn.”

Warm intermezzo

Het bizonbot en de mensenschedel stammen uit een warm intermezzo aan het einde van de laatste IJstijd. De IJstijd eindigde 11.700 jaar geleden definitief, maar tussen 14.600 en 12.800 jaar geleden warmde het klimaat al een poos op. ‘Warm’ is in dit geval relatief: met een gemiddelde jaartemperatuur van 10 graden Celsius was het een stuk koeler dan nu. Geologen verdelen deze warmere tussentijd in twee periodes: het Bølling en het Allerød.

In het Bølling is Nederland vooral leeg en kaal. Er leven hier rendieren en paarden die worden bejaagd door jagers met complexe werktuigen zoals gekartelde harpoenen en speerwerpers (atlatls). Deze jagers zijn kunstzinnig, ze maken afbeeldingen van wilde dieren. Archeologen kennen hun cultuur als het Magdalénien.

In het Allerød raakt Nederland steeds verder bedekt met dennen- en berkenbossen. De rendieren trekken weg naar het noorden en in hun plaats verschijnen typische bosdieren zoals edelherten en elanden.

De mensen die dan op huidig Nederlands gebied komen leven, hebben een andere levenswijze. Ze jagen vooral met pijl en boog. Ze maken eenvoudige, kleine spitsen die archeologen ‘Federmesser’ noemen. Het bekraste bizonbot en schedel stammen uit deze tijd.

Genetisch onderzoek aan oude botten heeft laten zien dat de overgang naar Bølling en Allerød waarschijnlijk gepaard ging met immigratie. De mensen uit het Allerød hebben een grotendeels een andere genetische signatuur dan die uit het Bølling.

Noord-Europa was in deze tijd dunbevolkt. Archeoloog Leendert Louwe Kooijmans schat in zijn boek Onze Vroegste Voorouders (2017) dat er in het gebied dat nu Nederland is, rond deze tijd tussen de 150 tot maximaal 1.500 mensen leefden.

Misschien een vrouw

Van één van die schaarse bewoners is nu dus een stuk schedel teruggevonden. De persoon leefde 13.000 jaar geleden en was een volwassene van 22 tot 45 jaar oud rond de tijd van het overlijden. Op het wandbeen zijn geen ‘temporale lijnen’ zichtbaar (bij de slapen). Dat zou erop kunnen wijzen dat de schedel van een vrouw was, maar dat is onzeker. Aan de hand van DNA is wel met zekerheid vast te stellen of het om een man of vrouw gaat. Op dit moment wordt onderzocht of de schedel nog DNA bevat.

Er zitten putjes in het bot zo klein als speldenprikjes. Zulke putjes kunnen op bloedarmoede in de jeugd duiden, of op een vitamine-tekort (scheurbuik of rachitis).

Het bekraste bot is zo’n 500 jaar ouder dan de schedel. Het gaat om het middenvoetsbeen van een bizon. De decoratie is met zorg aangebracht. De maker heeft eerst vlakke panelen aangebracht en gepolijst voordat hij of zij het patroon kerfde. „Het begin is secuur, maar naar het einde toe steeds rommeliger. Alsof de aandacht een beetje verslapte”, zegt Amkreutz.

De voorwerpen laten volgens Amkreutz zien dat in het Allerød echt een nieuwe cultuur zijn intrede maakt. De abstracte patronen staan in schril contrast met de figuratieve grottenkunst uit het Magdalénien, vol natuurgetrouwe afbeeldingen van mammoeten, paarden en mensen.

De geometrische patronen zijn geïnterpreteerd als symbolen van beweging, ritme, water of een ‘zoektocht naar symmetrie’. Volgens de Deense archeoloog Peter Vang Petersen gaat het om het ‘bezweren van gevaren in oprukkende bossen’. „Maar dat kun je nooit met zekerheid weten”, zegt Amkeutz.

Na het relatief warme Allerød keerde de extreme kou nog één keer terug, vanaf 12.800 jaar geleden. De rendieren kwamen terug uit het noorden. De bossen stierven af, de Federmesser-jagers trokken zich verder terug naar het zuiden. Pas als de IJstijd definitief voorbij is, duizend jaar later, keerden hun nazaten weer terug.