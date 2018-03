Oud-president Georgië Oekraïne zet stateloze oppositiepoliticus Saakasjvili uit naar Polen

Oekraïne heeft maandag de Georgische oud-president Micheïl Saakasjvili uitgezet naar Polen. Dat gebeurde nadat de stateloze oppositieleider eerder op de dag was opgepakt in een restaurant in Kiev.

De politicus liep al langer risico om te worden uitgezet. Volgens Oekraïne was hij vorig najaar illegaal uit Polen Oekraïne in gekomen. Daar wilde hij de beslissing om zijn paspoort in te trekken aanvechten; een rechtbank in Kiev besloot onlangs die zaak niet in behandeling te nemen, iets wat volgens Saakasjvili politiek gemotiveerd is.

Saakasjvili werd in 2015 gouverneur van de regio Odessa. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit toen hij een Oekraïens paspoort kreeg. Na kritiek op de president Porosjenko raakte hij dat vorig jaar weer kwijt. Sindsdien leidde Saakasjvili protesten tegen Porosjenko, die hij beschuldigt van corruptie en machtsmisbruik .

Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs. Omdat zij EU-burger is, is hij welkom in Polen, schrijft de Poolse grenswacht in een verklaring. Saakasjvili’s geboorteland Georgië wil hem arresteren omdat hij is veroordeeld is tot een gevangenisstraf voor machtsmisbruik. (NRC)