Opnieuw wolf gesignaleerd in Twente

In Twente is dinsdag een wolf gesignaleerd, de tweede dit jaar in Nederland. Dat meldt het platform Wolven in Nederland na tips van drie bronnen. De precieze locatie wordt niet bekendgemaakt om te voorkomen dat mensen massaal op zoek gaan naar het dier.

“Een wolf is schuw en houdt niet van drukte”, zegt Dick Klees van Wolven in Nederland. Ondanks dat veel mensen honden fokken om zoveel mogelijk op wolven te lijken, is hij er zeker van dat het gesignaleerde dier een wolf is. “De staart van een hond is minder behaard en er zit meer krul in. Daarnaast hebben wolven een rechte rug; die van honden loopt af.”

Wolven uit Duitsland

Het dier komt waarschijnlijk uit Duitsland. Daar is het aantal roedels vorig jaar november gestegen naar zestig, ten opzichte van 47 roedels in 2016. Volgens Klees is de kans groot dat er meer wolven onopgemerkt Nederland binnenkomen. “Ze jagen vooral tijdens zonsop- en ondergang. Overdag zoeken ze een plek om te slapen en rusten. Maar dat hangt ook van de wolf af.”

Een roedel wolven bestaat meestal uit een vrouwelijke en mannelijke wolf en jongen uit twee nesten van de afgelopen twee jaar. Wanneer het derde nest in aankomst is, verlaat de oudste groep wolven meestal de roedel. De wolven gaan dan vaak op zoek naar een partner om een nieuwe roedel mee te vormen. Bij deze zoektocht leggen ze soms wel honderden kilometers af.