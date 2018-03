Ook gratis product uit winkel mag je niet zomaar gebruiken

De Kruidvat-caissière had zich ingesmeerd met gratis bodylotion. Ze had een van de Nivea-testers gepakt, bedoeld voor klanten die minimaal 10 euro uitgaven in de winkel, en had de crème op haar armen gesmeerd. De filiaalmanager had het gezien. In het gesprek dat volgde met de districtsmanager gaf ze toe dat ze het product had gebruikt en ondertekende ze een bekentenis. Ze werd op staande voet ontslagen.

De caissière vertrok, maar kwam even later terug om te vragen of ze een foto van de verklaring kon maken. In plaats daarvan verscheurde ze de bekentenis en stak deze in haar zak. Twee dagen later ontving ze een brief waarin het zwart op wit stond: ze was ontslagen wegens schending van de strikte antidiefstalregels.

De caissière bleef protesteren. Voor de rechtbank Rotterdam trok ze de dringende reden voor het ontslag in twijfel. Het ging om een testproduct zonder verkoopwaarde. Ze had de crème enkel opgesmeerd om klanten goed te kunnen adviseren en andere verkoopsters hadden bovendien hetzelfde gedaan.

Maar de gedragsregels waren er niet voor niets, hield Kruidvat vol. Ze waren zelfs herhaaldelijk onder de aandacht gebracht met een speciale fraudecampagne en een rollenspel. Conclusie: werknemers mogen geen producten meenemen of gebruiken, ook geen gratis producten.

De rechtbank oordeelt dat de caissière inderdaad de gedragsregels heeft geschonden. Ze had op dat moment geen producten gekocht voor meer dan tien euro, dus ze had geen recht op de Nivea-tester. Kruidvat heeft bovendien als detailhandel een verhoogd risico op diefstal door eigen personeel en daardoor belang bij een strikte naleving van de gedragsregels. Het is voldoende reden voor ontslag op staande voet.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2017:10275