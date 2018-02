Nuis met raketstart en sprintersrondje naar goud

Op het middenterrein viel winnaar Kjeld Nuis de fysio en assistent-coach van zijn ploeg in de armen. Op de tribune omhelsde Patrick Roest zijn ouders. Goud en zilver voor Nederland op het koningsnummer 1.500 meter, voor twee olympische debutanten uit de ploeg van coach Jac Orie. Nuis werd na een grandioze race eerste in 1.44,01, Roest tweede in 1.44,86. De jonge Zuid-Koreaan Kim Min-seok completeerde, tot groot enthousiasme van de Koreaanse fans, het podium. Hij werd derde in 1.44,93. Favoriet Koen Verweij, tweede op de vorige Spelen, noteerde de elfde tijd: 1.46,26.

Ook op de vierde afstand in de Gangneung Oval ging het goud naar Nederland. Coach Orie vierde zijn derde gouden medaille, na eerder succes met Carlijn Achtereekte (drie kilometer) en Sven Kramer (vijf kilometer). Het verrassende zilver voor Roest completeert het succes van de Lotto-Jumbo-ploeg tot nu toe. Vorig jaar bij de WK afstanden in Zuid-Korea wonnen de mannen van het team alle individuele afstanden. Coach Orie won bij eerdere Spelen goud met Gerard van Velde (2002), Marianne Timmer (2006), Mark Tuitert (2010) en Stefan Groothuis (2014).

Raketstart

In een niet helemaal uitverkochte Oval zette de 22-jarige Roest in de vierde rit een scherpe tijd neer. Op een vlak schema, met tussenrondes van 26,1 en 26,7, kwam hij uit op 1.44,86. In de volgende ritten beet iedereen zijn tanden stuk op die tijd. Tot Nuis in rit veertien met een raketstart meteen een grote voorsprong nam op de tussentijden van zijn ploeggenoot. Na een opening van 23,2 liet hij een ‘sprintersrondje’ volgen van 25,0 seconden. Naar het einde van de race werd zijn bewegingsritme trager maar de snelheid bleef. Zijn eindtijd van 1.44,01 betekende een verbetering van zijn eigen baanrecord van 2017. Bij de vorige twee Spelen wist Nuis (28) zich niet te kwalificeren. Bij de derde keer was er direct goud voor de Zuid-Hollandse schaatser, die later ook nog uitkomt op de 1.000 meter.