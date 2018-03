Nederlands-Oostenrijkse skiër Hirscher haalt eindelijk zijn langverwachte goud

Hij heerste al jaren op de slalom en reuzenslalom, maar het olympisch goud ontbrak nog altijd op de erelijst van de Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher. Tot dinsdag. Hirscher kroonde zich tot olympisch kampioen op de combinatie. Na de afdaling stond Hirscher twaalfde, maar hij wist zijn achterstand goed te maken op de slalom.

Hirscher, zoon van een Nederlandse moeder en Oostenrijkse vader, domineert de slalom en reuzenslalom al jaren bij zowel de wereldbekerwedstrijden als de wereldkampioenschappen. De 28-jarige Oostenrijker won echter nog maar één medaille op de Olympische Winterspelen, een zilveren bij de slalom in Sotsji. In januari won hij voor de 55ste keer de reuzenslalom op de wereldbeker. Alleen de Zweed Ingemar Stenmark won met 86 titels in zijn carrière meer wereldbekers.

De combinatie bestaat uit twee onderdelen: de afdaling en de slalom. De tijden van de afdalingen worden bij elkaar opgeteld en de deelnemer met de laagste tijd wint. De afdaling gaat vooral om snelheid, bij de slalom moeten de skiërs meer bochten draaien. (NRC)