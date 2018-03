Naar het land van zijn vader

Jeugdfilm De IJslandbende Regie: Mans van den Berg. Met: Sem van Butselaar, Mohamed Bayu, Jeroen Engeln. In: 15 bioscopen ●●●●●

Buiten de reguliere subsidiecircuits om slaagde regisseur Mans van den Berg, die met zijn broer Derk van den Berg het productiebedrijf NOBS leidt, erin zijn eerste speelfilm te maken. Onder meer met crowdfunding brachten ze daarvoor een budget van 300.000 euro bijeen. De IJslandbende gaat over Sem, die in de zomervakantie tussen groep acht en de middelbare school droomt van een reis naar IJsland. In dat land is zijn vader verongelukt. Hij richt met zijn beste vriend Mo een bende op die in training gaat voor de verre reis.

De IJslandbende is een simpel, rechtlijnig verhaal, met soms erg groot aangezette emoties. De nieuwe stiefvader van Sem is een karikaturale slechterik; een oplichter die zich voordoet als een new-agegoeroe. Maar Van den Berg heeft zijn jonge, veelal onervaren acteurs wel tot prima acteerwerk weten te brengen. Hoofdrolspeler Sem van Butselaar is een innemende, eigenwijze dromer. Aan de kwaliteit van de beelden valt ook niet af te zien dat De IJslandbende met zulke bescheiden middelen is gemaakt. Zo had Van den Berg maar drie dagen tot zijn beschikking voor de opnamen in IJsland, maar hij heeft daar veel uit weten te halen. Dat er soms nogal grote gaten in de plot vallen, moet de kijker dan maar even door de vingers zien.