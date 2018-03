New York klaagt Weinsteins Co. aan

De staat New York heeft het bedrijf van producent Harvey Weinstein aangeklaagd. Volgens de aanklager heeft het „bij herhaling wetten van New York gebroken door zijn werknemers niet goed te beschermen tegen seksuele intimidatie en discriminatie”. De aanklacht volgt op studie na onthullingen over seksueel wangedrag. Hij had medewerkers met de dood bedreigd en vrouwelijke werknemers moesten hem „vergezellen bij evenementen en zijn seksuele overwinningen faciliteren”. Volgens de aanklager dienden meer werknemers vergeefs klachten in bij het bedrijf dat ze niet vertrouwelijk behandelde en soms zelfs doorstuurde. (NRC)