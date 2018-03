Problemen met motoren in toesteltype van Airbus: vliegtuigen aan de grond gehouden

Er zijn problemen geconstateerd met de motoren van de Amerikaanse fabrikant Pratt & Whitney in de Airbus A320neo. Volgens Airbus is met bijna een derde van de 113 operationele toestellen die zijn uitgerust met die motoren iets aan de hand. Naar verluidt staan elf toestellen aan de grond vanwege het probleem en heeft Airbus sommige leveringen van A320neo’s moeten uitstellen. De Indiase prijsvechter IndiGo maakte melding van drie vluchten waarbij motoren tijdens het vliegen afsloegen. Pratt & Whitney liet weten dat het probleem te maken heeft met een afdichting in de motor. In totaal vliegen achttien maatschappijen met het toestel. (ANP/Bloomberg)