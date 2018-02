Levenslang voor bomaanslagen in en bij New York

Een man die meerdere kleine bommen liet afgaan in New York en New Jersey in 2016, is veroordeeld tot meerdere malen levenslang. Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag dat vonnis gewezen, meldt AP. Bij een van de explosies in de New Yorkse wijk Chelsea raakten dertig mensen gewond. Kort daarvoor ontplofte in New Jersey een pijpbom.

De genaturaliseerde Ahmad Khan Rahami komt oorspronkelijk uit Afghanistan en woonde in New Jersey. De bom die hij in Manhattan liet afgaan was gemaakt van een hogedrukpan gevuld met scherven. Een tweede bom in de buurt ging niet af. Rahami plaatste zijn derde explosief, de pijpbom, bij een hardloopwedstrijd van mariniers in New Jersey. Ook daar raakte niemand gewond.

Twee dagen was Rahami voortvluchtig toen hij door de politie werd neergeschoten. Sindsdien heeft hij op geen enkel moment spijt betuigd, is volgens AP in de stukken van justitie te lezen. Wel probeerde hij in het huis van bewaring medegevangenen te radicaliseren. Hij gaf hen jihadistisch materiaal, waaronder toespraken van Osama Bin Laden, en instructies voor het maken van bommen.