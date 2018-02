‘Lerarentekort bedreigt kwaliteit basisonderwijs’

Door het lerarentekort kunnen basisscholen de kwaliteit van het onderwijs niet meer garanderen. Daarvoor waarschuwen onderwijzers, schooldirecteuren en bestuurders in gesprek met NRC. Deze woensdag staken basisscholen in Noord-Nederland voor een beter salaris om het vak aantrekkelijker te maken.

De afgelopen weken zijn duizenden leerlingen naar huis gestuurd, verdeeld over andere klassen of kregen ze les van een onbevoegde docent, omdat scholen geen vervangers voor zieke onderwijzers konden vinden. Dat blijkt althans uit de gegevens die scholen zelf hebben verstrekt aan lerarentekortisnu.nl, een initiatief van een docent.

„Voor goed onderwijs moet er continuïteit zijn”, zegt Joke Middelbeek van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen, het BBO. „Kinderen kunnen niet leren als er elke dag een ander voor hun neus staat.”

Scholen staan voor de keuze leerlingen op te vangen door ze te verdelen, of ze sturen ze naar huis, zegt Marieke Homan, sectorbestuurder van de Algemene Onderwijsbond. „Met die eerste optie accepteren ze een matige onderwijskwaliteit, met die tweede kunnen de andere klassen gewoon doordraaien. Omdat de rek eruit is bij leerkrachten, kiezen directeuren vaker voor dat laatste.”

Het tekort in het basisonderwijs – in 2020 naar schatting 2.000 voltijdbanen – is het nijpendst in de grote steden. Met bonussen, parkeerplaatsen en woonruimte proberen zij leraren te trekken. Rotterdam maakte onlangs bekend voor 80 zij-instromers elk maximaal 10.000 euro studiekosten te betalen. In feite vangt de stad zo op waar Den Haag tekortschiet, zegt wethouder Sven de Langen (Onderwijs, CDA). „De subsidieregeling was zo beperkt dat die niet van de grond kwam.” In Rotterdam hebben zich al 180 geïnteresseerden gemeld – ruim twee keer zo veel als de stad vergoedt.

De onderwijsinspectie laat weten vast te houden aan de kwaliteitsnormen en de onderwijstijd. Als leerlingen te weinig uren maken, moeten scholen dat herstellen, ondanks het tekort, de griepgolf en de stakingen.