Juventus verspeelt vroege voorsprong op Tottenham (2-2)

Juventus heeft dinsdag een vroege voorsprong op Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League niet vast kunnen houden. Het werd voor eigen publiek 2-2. Tegelijkertijd kon Basel in eigen stadion geen weerstand bieden tegen Manchester City en verloor met 0-4.

Verliezend finalist van vorig seizoen Juventus begon thuis met twee goals van de Argentijnse sterspeler van Gonzalo Higuaín binnen de eerste tien minuten. Het eerste doelpunt uit een voorzet van Miralem Pjanic, het tweede uit een strafschop na een overtreding van Ben Davies.

Met een doelpunt van de Brit Harry Kane krabbelden de Spurs terug. Het lukte Higuaín niet om een tweede penalty kort voor de rust te verzilveren. Na meerdere kansen eerder in het spel scoorde Christian Eriksen in de 71ste minuut met een vrije trap de gelijkmaker in de linkerhoek.

Gündogan scoort twee keer voor Manchester

Manchester City stond na 23 minuten al met drie doelpunten voor op Basel, met treffers van Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Sergio Agüero. Met tweede goal van de 27-jarige Duitser Gündogan in de tweede helft was de wedstrijd definitief besloten. De Zwitserse landskampioen begint daarom een flinke achterstand in het tweede duel tegen de koploper van de Premier League over drie weken.