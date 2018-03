Jort Kelder presentator Buitenhof

Jort Kelder wordt het komende seizoen een van de drie presentatoren van discussieprogramma Buitenhof. Hij neemt tijdelijk de plek in van Pieter Jan Hagens. Kelder, van 1993 tot 2007 hoofdredacteur van Quote, presenteert radio- en tv-programma’s van AvroTros (Hoe heurt het eigenlijk?) en is met regelmaat tafelheer of gast bij De Wereld Draait Door. De andere presentatoren van Buitenhof zijn Paul Witteman en Marcia Luyten. Luyten maakte onlangs bekend na dit seizoen te stoppen.