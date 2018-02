Jonge man aangehouden voor dubbele liquidatie Rotterdam

De politie heeft dinsdagochtend een 18-jarige verdachte aangehouden voor de dubbele liquidatie in Rotterdam in december. Twee mannen van 25 en 26 jaar kwamen daarbij om het leven. Ten tijde van de liquidatie was hij nog maar 17. Wat zijn rol was bij de dubbele moord heeft de politie niet bekendgemaakt.

De twee slachtoffers zaten in een auto toen ze vanuit een andere auto onder vuur werden genomen met een kalasjnikov. De politie denkt dat de man van 26 het enige doelwit van de aanslag was. De Audi vanwaaruit werd geschoten bleek later gestolen te zijn. De auto werd uitgebrand teruggevonden.

De politie deed dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een oproep aan getuigen om zich te melden als ze mogelijk meer informatie hebben over de moord. Op de rol van de verdachte die is aangehouden, werd niet verder ingegaan. Wel zegt de politie te verwachten “op korte termijn meer arrestaties te kunnen verrichten”.

De schietpartij vond plaats in een woonwijk, aan de Rhijnauwensingel. Een van de kogels sloeg in in een huis. De bewoner bleef ongedeerd. Toch was de schietpartij mede door de impact op de wijk reden om een grootschalig onderzoek op te zetten. Over het motief voor de dubbele liquidatie is nog niets bekend.