Ireen Wüst vestigt record met vijfde gouden medaille

Tien olympische medailles, dat heeft geen enkele schaatser ter wereld. Alleen Ireen Wüst. Na het zilver op de drie kilometer van zaterdag was er dinsdag goud op de 1.500 meter. Zo is ze in Gangneung binnen twee afstanden de Duitse Claudia Pechstein voorbij, tot nu toe recordhouder met negen olympische plakken. Door haar zege is ze de eerste wintersporter geworden die bij vier Olympische Spelen op rij goud wint op een individueel nummer.

Haar indrukwekkende zege op de schaatsmijl leverde Wüst haar vijfde gouden medaille op. „De cirkel is rond”, jubelde ze in Gangneung. En dat op de dag af twaalf jaar nadat ze haar eerste goud had behaald, op de drie kilometer in Turijn.

Met een totaal van vijf keer goud, vier zilver en één brons overtreft Wüst (31) in haar sport cijfermatig de Amerikaanse legende Eric Heiden, die in Lake Placid 1980 alle vijf de afstanden won maar verder geen medailles haalde. Ze passeert ook de Amerikaanse Bonnie Blair (5-0-1), de Fin Clas Thunberg (5-1-1) en dus Pechstein (5-2-2). Alleen de Russische Lidia Skoblikova (6-0-0) heeft meer goud. Wüst heeft in Gangneung nog kansen op de 1.000 meter (woensdag) en vooral op de ploegachtervolging (volgende week). Nog één keer goud erbij en ze staat bovenaan de eeuwige medaillespiegel in het schaatsen.

In eigen land komt ze na haar vijfde gouden medaille op eenzame hoogte in het olympische medailleklassement over alle sporten. Schaatser Sven Kramer, zwemster Inge de Bruijn, wielrenster Leontien van Moorsel, ruiter Charles Pahud de Mortanges en sprintster Fanny Blankers-Koen wonnen vier keer olympisch goud. In het schaatsen laat ze ook Ard Schenk, Yvonne van Gennip en Marianne Timmer achter zich, die elk drie keer goud wonnen.

Wüst pakte in Gangneung voor de vierde keer op rij een medaille op het koningsnummer 1.500 meter: brons (2006), goud (2010), zilver (2014) en nu weer goud. Opmerkelijk genoeg reed ze in haar carrière bij de senioren nooit een wereldrecord. Daartegenover staat een indrukwekkende rij titels: vijf keer EK en zes keer WK allround, twaalf titels bij de WK afstanden. Na deze Spelen zullen er geen olympische zeges meer bijkomen. „Dit zijn zeker mijn laatste Spelen.”

Correctie 13 februari 2018: Per abuis stond vermeld dat Sven Kramer drie keer olympisch goud heeft gewonnen. Dat moet vier keer zijn: drie keer op de 5.000 meter, en één keer op de ploegenachtervolging. Dit is aangepast.