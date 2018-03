Trump presenteert plan infrastructuur

De Amerikaanse president Trump heeft maandag zijn plan gepresenteerd voor de verbetering van Amerika’s verkruimelende infrastructuur. Om verouderde wegen en bruggen op te knappen wil hij de in tien jaar 200 miljard dollar (163 miljard euro) uittrekken, minder dan hij eerder had beloofd. De 163 miljard moet lokale overheden en private partijen stimuleren ook de knip te trekken. Zo moet er uiteindelijk 1.500 miljard dollar komen voor de infrastructuur. Het infrastructuurplan maakt deel uit van een overkoepelend begrotingsinititatiefvoorstel van Trump dat door het Congres met grote reserve is ontvangen. (NRC)