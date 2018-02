Goede cijfers Randstad leiden tot superdividend

Uitzendbureau Randstad heeft de omzet en winst vorig jaar opnieuw zien stijgen. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. De omzet steeg wereldwijd met 13 procent naar 23,3 miljard euro. De autonome omzetgroei (zonder de effecten van overnames) was 8 procent. De nettowinst steeg met 7 procent naar 207 miljoen euro.

De prestaties waren zo goed dat Randstad een superdividend uitkeert aan de aandeelhouders van 69 cent per aandeel, bovenop het reguliere dividend van 2,07 euro. Nog nooit keerde het uitzendbureau zoveel uit aan aandeelhouders.

Zuid-Europa

Vooral in Zuid-Europa groeide de omzet sterk. In Italië was de autonome omzetgroei al 26 procent. Door de overname van een grote concurrent kwam de totale omzetgroei uit op 49 procent. In Frankrijk steeg de omzet met 19 procent. In Spanje en Portugal met 12 procent.

Alleen in Noord-Amerika bleef de omzet nagenoeg gelijk. Nederland had een relatief bescheiden omzetgroei van 5 procent. In Nederland is de concurrentie sterk, schrijft Randstad in het jaarverslag. „Om onze winstgevendheid te beschermen, groeiden we in een iets langzamer tempo dan de Nederlandse markt.”

De omzet van het in 2016 overgenomen Amerikaanse bedrijf Monster, in Nederland bekend van vacaturesite Monsterboard.nl, bleef dalen – in het laatste kwartaal van vorig jaar met 16 procent.

Quitte

De overname van Monster zou de digitale strategie van Randstad moeten versnellen, maar de reorganisatiekosten zijn nog hoog. Topman Jacques van den Broek zei dinsdagochtend in een toelichting dat er onder meer wordt geïnvesteerd in marketing en technische verbeteringen. Zo worden de vacaturesites beter geschikt gemaakt voor mobiele telefoons. Het doel is dat Monster dit jaar voor het eerst quitte draait.

De hoge dividenduitkering moet ertoe leiden dat de beurskoers stabieler wordt, zei Van den Broek tegen persbureau ANP. „Het Randstad-aandeel wordt vaak onterecht in een emmertje met volatiele fondsen geplaatst.” Dinsdagochtend steeg het aandeel Randstad ruim 2 procent.