Gerechtshof: rookruimtes in horeca niet toegestaan

Er mag voortaan niet meer gerookt worden in speciale rookruimtes in horecagelegenheden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald. Door de bestaande uitzondering voor rookruimtes in de horeca ongeldig te verklaren komt het hof tegemoet aan de wens van Clean Air Nederland (CAN).

Volgens het hof kunnen niet-rokers sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen. Ook zou het “onvermijdelijk” zijn dat werknemers die de de ruimtes moeten opruimen aan tabaksrook worden blootgesteld en zou de rook ontsnappen naar rookvrije gedeeltes van horecagelegenheden.

Wereldgezondheidsorganisatie

Het hof oordeelde dat er geen veilige mate is van blootstelling aan tabaksrook en volgt daarmee de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierin staat dat regeringen maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in openbare gebouwen.

Rookruimtes in andere openbare gebouwen zijn volgens het gerechtshof wel toelaatbaar. CAN zou haar eisen rondom een verbod in alle openbare ruimtes onvoldoende hebben toegelicht.

In 2016 probeerde CAN tevergeefs een verbod af te dwingen op speciale rookruimtes in de horeca. Toen oordeelde de rechtbank dat de richtlijnen van de WHO niet concreet en nauwkeurig genoeg zijn voor het afdwingen van een verbod.