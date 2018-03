Geen matrozenmusical

Fladderig meisje gaat bij de marine omdat haar vader dat wil. Hij is een hoge marineofficier. Maar ze houdt niet zo van inspanning en discipline. Ze draait liever oude ska- en reggaeplaten, op haar kamer vol tropische planten, want haar overleden moeder was een Jamaicaanse zangeres. Eenmaal aan boord van het schip heeft ze grote aanpassingsproblemen en ontmoet ze een aantrekkelijke maar barse sergeant-majoor.

De Telefilm Het hart van Hadiah Tromp van Erik de Bruyn (Wilde mossels, De troon) belooft veel, maar maakt weinig waar. Het lijkt een heerlijke marinemusical te worden, met vrolijk dansende matrozen. Denk aan On the Town (1949) met Gene Kelly en Frank Sinatra – onlangs aanstekelijk gepasticheerd in Hail Caesar! van de gebroeders Coen. Maar er zitten slechts vier korte liedjes in, waarvan slechts twee met groepsdans, die weinig inventief in beeld worden gebracht. Terugkerend lied is het reggaehitje Hurt So Good van Susan Cadogan uit 1975.

De sfeer is wel die van een musicalfilm: luchtig, campy, bewust niet-realistisch. Maar dat werkt niet zonder liedjes. Is het dan een romkom? Ook niet echt. Het is in ieder geval niet komisch. En romantisch ook niet echt. De scènes tussen de twee geliefden, Chloé Leenheer en Valentijn Benard, die volgens de wetten van het genre eerst een uur lelijk tegen elkaar doen, zijn wel de beste van de film. Verder is de film slecht gespeeld, met slechte dialogen. Lekkere ska-muziek, dat wel.

Langs de intersectionalistische meetlat scoort de film goed: aan boord van het schip leven vrouwen en mannen van diverse kleuren naast elkaar, de hoofdpersoon en de kapitein zijn sterke vrouwen, de lesbische liefde wordt behandeld als een liefde zoals iedere andere. Er wordt ook nog een vluchteling uit zee gered. Dan verandert de film ineens in een commercial van de marine.

117 Telefilms

Het hart van Hadiah Tromp is de eerste van zes Telefims van dit jaar. De jaarlijkse reeks van de publieke omroep is bedoeld om filmregisseurs te laten oefenen met een televisiefilm, en zo het filmbedrijf te stimuleren. Sinds 1999 zijn er zo’n 117 gemaakt, waaronder successen als Aanmodderfakker, Matterhorn, TBS, De uitverkorene, Suzy Q. Mede door een strak stramien en een krap budget valt de oogst echter vaak tegen. Dat terwijl de regisseurs geregeld het stadium van veelbelovendheid allang voorbij zijn. De beste Telefilms komen in de bioscoop. Deze jaargang was dat Billy van Theo Maassen, over een buikspreker die wordt overschaduwd door zijn pop. NRC noemde deze „komedie van het ongemak” een „verdienstelijk debuut”.

Het thema van dit jaar helpt ook niet mee: romkom. Sinds het succes van Alles is liefde (2007) worden die al aan de lopende band gemaakt, dus deze zes erbij voelt nogal overbodig. De romkom is een genre met ijzeren wetten. Je kunt daar wel van afwijken, wat de meeste Telefilmmakers ook proberen, maar dat doe je zelden straffeloos.

