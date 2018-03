Ex-president Guatemala opgepakt met twee oud-ministers

Oud-president Álvaro Colom van Guatemala en minstens twee van zijn voormalige ministers zijn dinsdag opgepakt. Volgens de openbaar aanklager hebben de drie mannen zich mogelijk schuldig gemaakt aan corruptie, schrijft de lokale krant Prensa Libre. Een van de gearresteerde oud-ministers is Juan Alberto Fuentes, sinds 2015 de voorzitter van Oxfam International.

De 66-jarige Colom was van 2008 tot 2012 president van Guatemala. De Guatemalteekse openbaar aanklager doet onderzoek naar de discutabele aankoop van bussen onder zijn bewind binnen een groot plan om het openbaar vervoer van Guatemala City te verbeteren.

Verder is de oud-minister van Binnenlandse Zaken Salvador Gándara dinsdag gearresteerd, in totaal zijn tien mensen opgepakt, en wordt het huis van Colom doorzocht. De oud-president zei in een reactie tegen Reuters: “We denken dat alles legaal was, maar laten we kijken wat de rechter zegt.”

Met de arrestatie van de Oxfam-voorzitter Fuentes komt de hulporganisatie voor de tweede keer in korte tijd in opspraak. Maandag stapte de vicedirecteur van de Britse liefdadigheidsinstelling op naar aanleiding van een seksschandaal binnen de organisatie.

Een reeks aantijgingen tegen (oud-)presidenten

Het is niet het eerste staatshoofd van Guatemala die beschuldigd wordt van corruptie. De huidige president Jimmy Morales, een voormalig komiek die verkozen werd met de belofte dat hij de praktijk zou bestrijden, kwam vorig jaar nog in opspraak. Hij probeerde een aanklager van de Verenigde Naties het land uit te zetten die onderzoek wilde doen naar zijn vermeende corruptiepraktijken.

De voorganger van Morales, Otto Perez Molina, zit momenteel vast in afwachting van zijn rechtszaak binnen het grootste corruptieschandaal in Guatemala.