Kiev zet statenloze Saakasjvili uit naar EU-land Polen

Oekraïne heeft maandag de Georgische ex-president Saakasjvili naar Polen uitgezet nadat de stateloze oppositieleider was opgepakt in een eethuis. Volgens Kiev was hij vorig najaar illegaal via Polen Oekraïne ingekomen. Hier wilde hij de beslissing zijn paspoort in te trekken aanvechten, maar de rechtbank besloot de zaak niet te behandelen, volgens hem om politieke motieven. Saakasjvili werd in 2015 gouverneur van de regio Odessa en verloor de Georgische nationaliteit toen hij een Oekraïens paspoort kreeg. Na kritiek op president Porosjenko raakte hij dat vorig jaar kwijt. Saakasjvili is getrouwd met Nederlandse Sandra Roelofs. Omdat zij EU-burger is, is hij welkom in Polen. (NRC)